شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى الرضا.. بطلة مهرجان أبوظبي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصلت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا تألقها وأهدت إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب السباق المفتوح 120 كلم، الذي أقيم أمس الجمعة، بمشاركة 150 فارساً وفارسة في اليوم الثالث والأخير من مهرجان أبوظبي للقدرة. وكانت البطلة حصدت اللقب الثاني لها في المهرجان بتتويجها بلقب سباق الإسطبلات الخاصة في اليوم الأول.

وأقيم السباق بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وتم رصد 6 سيارات دفع رباعي للفائزين الأوائل مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة.

ونجحت البطلة ليلى الرضا في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق على صهوة الفرس «أي أو رغد» بعد أن قطعت المسافة الكلية للسباق في زمن قدره 4:11:28 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.63 كلم/‏ ساعة في المرحلة الأخيرة.

وحصدت إسطبلات المغاوير العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظب المركزين الثاني والثالث عبر الفارسة أفنان إبراهيم موسى التي حلت ثانية على صهوة الجواد «بوتوريا» بزمن قدره 4:13:56 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.35 كلم/‏ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عيسى رضوان صالح على صهوة «اوزي جيت دي لوزي» مسجلاً 4:16:08 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.11 كلم/‏ ساعة، وحل في المركز الرابع الفارس سالم سعيد العويس على صهوة «فايكنج دو بونسيليت» من إسطبلات «إف 3»، وجاءت خامساً الفارسة نورة عبدالله محمد على صهوة «وسيك الدريك» من إسطبلات المغاوير، وكان المركز السادس من نصيب الفارس خالد عبدالله الهرمودي على صهوة الجواد «فيكتور» من إسطبلات جرين.

Advertisements

وعقب ختام السباق قام مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبدالرحمن الرميثي مدير قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، بتتويج الأبطال الفائزين ونال الستة الأوئل سيارات دفع رباعي.

وتقدم مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدعم الذي يقدمه للفروسية ولمبادرته المميزة التي تساهم في دعم الملاك والفرسان والفارسات.

وأضاف: «سباقات القدرة بقرية الوثبة هذا الموسم حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت ظهور العديد من الملاك إضافة إلى الفرسان والفارسات الجدد الذين يعتبرون إضافة جديدة، وكل ذلك نتاج اهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، وأشاد العامري بختام سباقات الوثبة، مشيراً إلى أن سباقات مهرجان أبوظبي الثلاثة شهدت أداء جيداً من الفرسان والفارسات عبر منافسات قوية تميزت بالسرعة.

وأكدت البطلة ليلى عبدالعزيز الرضا توهجها في موسم القدرة عبر حصدها عدداً من الألقاب في الفترة الأخيرة في مقدمتها فوزها بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للقدرة، وعادت وحصدت لقبين في مهرجان أبوظبي للقدرة.

وأعربت ليلى عبدالعزيز الرضا عن سعادتها البالغة بالفوز بلقب السباق المفتوح أمس، مشيرة إلى أن الموسم كان طويلا وحافلا بالمحطات المميزة، مبينة أن الوصول لمنصات التتويج ليس أمراً سهلاً، وأن لحظة التتويج مهمة لكل فارسة وفارس.

وقالت إن اتباعها تعلميات وتوجيهات المدرب الجهوري قادها الى الفوز بلقب السباق الختامي، مشيرة إلى أن السباق كان قوياً، وتميز بالسرعة العالية من جانب كل المشاركين، وأشادت البطلة بالأداء الجيد والمميز للفرس «رغد» وتوجهت بالشكر إلى كل من دعمها ووقف بجانبها خلال السباق.