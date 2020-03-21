شكرا لقرائتكم خبر عن هيجواين يغادر الحجر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترك الهداف الأرجنتيني جونزالو هيجواين الحجر الصحي الذي يطبقه فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد اكتشاف إصابة المدافع دانييلي روجاني بفيروس كورونا المستجد، ومن بعده زميله الفرنسي بليز ماتويدي، وذلك من أجل العودة إلى بلاده، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وأشارت التقارير إلى أن هيجواين استأذن يوفنتوس لكي يترك الحجر الصحي الذي وضع فيه الفريق بأكمله مع الطواقم الفنية والطبية حتى رئيس النادي أندريا أنييلي، وذلك من أجل زيارة والدته المريضة في الأرجنتين، كاشفة أن نتيجة فحص المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً جاءت سلبية في ما يخص فيروس «كوفيد-19».
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