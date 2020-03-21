شعلة أولمبياد 2020 تصل طوكيو باستقبال خجول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت الشعلة الأولمبية، أمس الجمعة، إلى اليابان لتلقى استقبالاً محدوداً في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والشكوك بإقامة دورة الألعاب في موعدها، على الرغم من تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن اتخاذ القرار بتأجليها سابق لأوانه حالياً.

انتقد رياضيون موقف المسؤولين اليابانيين واللجنة الدولية بشأن قرار الإبقاء على الألعاب في موعدها،وبدأت الدعوات لإرجائها تصدر من داخل اليابان، ومنها، أمس الجمعة، لمسؤول في اللجنة الأولمبية المحلية.

وفي وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، وصلت الشعلة على متن رحلة خاصة إلى قاعدة ماتسوشيما الجوية في مقاطعة مياغي اليابانية، آتية من اليونان؛ حيث تم تسليمها أمس الجمعة إلى ممثلة للجنة المنظمة.

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لكن كما تأثرت مسيرة الشعلة في اليونان بتفشي الفيروس، ومنع الجمهور من حضور المراسم قبل أن يتم وقفها بعد احتشاد العديد منهم على مسارها، كان استقبالها في اليابان على عكس الاحتفالية المعتادة.

ونقل الرياضيان اليابانيان ساوري يوشيدا وتاداهيرو نامارو الشعلة من الطائرة، وسارا بها إلى مسرح وضع على مدرج المطار؛ حيث تمت إضاءة شعلة أكبر، في حضور عدد محدود من المدعوين.

وفي موقف نادر لمسؤول محلي، اعتبر عضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية اليابانية كاوري ياماغوشي أن «الألعاب يجب أن تؤجل في ظل الوضع الحالي؛ لأن الرياضيين ليسوا على استعداد بشكل جيد». وأضاف «من خلال الطلب منهم التدرب في ظل هذه الظروف، اللجنة الأولمبية الدولية تضع نفسها في مواجهة الانتقادات من أنها لا تبدّي مصلحة الرياضيين على ما عداها».

ويخشى أن يسبب أي تعديل في موعد الألعاب، والمحدد منذ أعوام، خسائر مالية ضخمة على اليابان التي رصدت موازنة تقدر ب12 مليار دولار.