اتجاه لتقليص رواتب لاعبي «الكالتشيو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه النية لدى رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتقليص رواتب لاعبي «الكالتشيو»، لاحتواء الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

ورغم أنه تم خوض نحو ثلثي الموسم، لكن توقف «الكالتشيو» قد يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة بنحو مليار يورو، حسبما ذكر الاقتصادي ماركو بينازو، وجابريل جارفينا رئيس الاتحاد الإيطالي.

واعتبر جارفينا أن «كل عناصر كرة القدم عالمياً يجب أن يقدموا إسهاماتهم في هذه الأوقات».

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وأكد جرافينا «لا يمكن أن يكون الحديث عن الأجور بمثابة خط أحمر. يجب تفهم أن هذه الحالة تؤثر في الجميع، وكذلك يجب على عالمنا أن يكون قادراً على التغيير. يجب أن تكون هناك بوادر مسؤولة».

ولم يتأخر موقف رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين، وقال رئيس الرابطة دايمونو توماسي «كلنا مهتمون باستمرار التوازن الاقتصادي، ولهذا علينا دراسة كل العناصر في الوقت الحالي».

وتابع «تأجيل المنافسات وإلغاء الفعاليات ونقص المساعدات الحكومية والمساعدات الفيدرالية. كل هذه العناصر ستقول لنا ماذا سيكون دور اللاعبين».