«كوليكشن» يتوج بطلاً لسباق جبل علي الكلاسيكي

شهد السباق الحادي عشر (شادويل 2) في مضمار جبل علي الذي أقيم برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، راعي سباقات المضمار الأصفر، إثارة كبيرة، وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عبدالله الأنصاري ومسعود محمد صالح أعضاء لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وممثلي السفارة البريطانية ومضمار نيوبري، بتكريم الأبطال إضافة إلى مدير المضمار الأصفر المهندس شريف الحلواني.

افتتح الحصان «ماجستيك ثندر» المملوك لتتش جولد ألقاب السباق الحادي عشر؛ بفوزه بالمركز الأول في الشوط الأول بقيادة الفارس تاج أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وبرعاية إسطبلات شادويل.

وفي الشوط الثاني، فاز الحصان «جست ايه بيني» لمحمد البسطي بلقب مزارع شادويل بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون، وأهدى الحصان «نيتيف ابيل» المالك محمد البسطي ثنائية السباق الحادي عشر، عندما ظفر بلقب الشوط الثالث بقيادة الفارس باتريك دوبس، وكانت ثنائية أيضاً للمدرب دووج واتسون وكان سباق الشوط الثالث جرى برعاية مزارع ديرنزتاون.

وأكمل المدرب دووج واتسون ثلاثية المدربين محققاً الهاتريك في السباق، ولكن هذه المرة من الباب الكبير في الشوط الأغلى والأهم بطولة اليوبيل الفضي لشوط سباق جبل علي الكلاسيكي عبر الحصان «ذا جريت كوليكشن» لزاور سكريكوف بقيادة الفارس أدري دي فريز، وبلغت جائزة الشوط الرابع 300 ألف درهم نال منها البطل 180 ألفاً، وكان الشوط الرابع وهو الرئيسي الأول برعاية إسطبلات شادويل.

وحقق الحصان «أوكتالجانو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بطولة شوط السفارة البريطانية بإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني.

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وفي الشوط السادس المخصص للمهرات حققت «مدام الينجينا» المملوكة لاي سي اليجنتون الفوز بالمركز الأول بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار الذي حقق الثنائية، أمس الجمعة، وكان الشوط السادس برعاية مزارع شادويل وبلغت مجموع جائزته 250 ألف درهم وهو الشوط الرئيسي الثاني، ونالت البطلة 150 ألف درهم من قيمة الجائزة المخصصة للأبطال.

وكان لقب الشوط السابع من نصيب الحصان «ميستري لاند» المملوك لبندر مويسان العتيبي بإشراف المدرب الوطني هلال العلوي وقيادة الفارس فابريس فيرون وكان سباق الشوط السابع جرى برعاية آيرش ثروبيد ماركتينج، واختتم الحصان شنغهاي سيتي المملوك لنقابة بورسلي للسباقات ألقاب أمس الجمعة، وكان آخر الصاعدين إلى منصة التتويج بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدرب راشد بورسلي وكان الشوط الأخير برعاية مضمار نيوبري.

أفضل مدرب وفارس

قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وايه جي ايني من هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم المدرب دووج واتسون كأفضل مدرب والفارس باتريك دوبس كأفضل فارس في السباق العاشر، وتعد هذه الجائزة من الجوائز التحفيزية للفرسان والمدربين.

ترشيحات

وبلغ عدد المشاركات الإلكترونية التي أطلقها مضمار جبل علي على منصاته الإلكترونية للترشيح 9320 مشاركاً، ولم يحقق أي مشارك العلامة الكاملة 8 من 8 ولا 7 من 8 ولا 6 من 8 وحقق مشارك واحد نتيجة 5 من 8 ونال 5000 درهم، وحقق 3 من المرشحين 4 من 8 ونال كل واحد منهم 2000 درهم، وحقق 18 مرشحاً نتيجة 3 من 8 ونال كل واحد منهم 1000 درهم.