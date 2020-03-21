شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهينية» تحصد أغلى السيوف في ختامي الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شهد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أمس الجمعة، سباقات اليوم قبل الأخير من المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2020»، والتي خصصت لسن الكبار في الحول والزمول لأبناء القبائل بالفترة المسائية، وتضمنت 8 أشواط لمسافة 8 كلم على السيف والبندقية.

ويسدل الستار، اليوم السبت، على مهرجان ختامي الوثبة بإقامة منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ويتضمن 4 أشواط رئيسية لمسافة 8 كلم، تتنافس من خلالها المطايا المشاركة على أغلى الرموز، سيف صاحب السمو رئيس الدولة، في شوطي الحول والزمول المفتوح، وخنجر وبندقية الحول والزمول المحليات.

وسجل العمالقة الكبار أسماءهم بحروف من ذهب، وهم «الشاهينية»، و«هزام»، و«مياسة»، و«وافي»، ليودع أبناء القبائل الموسم، وكانت «الشاهينية» عروس الحفل الختامي للعمالقة الكبار لأبناء القبائل، وحلقت بلقب الشوط الرئيسي الأول للحول المفتوح لمسافة 8 كلم، بزمن 12.20.3 دقيقة لتهدي مالكها حميد سعيد النيادي سيف صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة وقدرها 3 ملايين درهم، وجاءت في المركز الثاني «باركلين» لحمد راشد الكتبي بتوقيت 12.23.4 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «الظفرة» لمحمد زايد المنصوري.

وطار «هزام» لصالح محمد العامري بناموس الشوط الثاني للزمول المفتوح بعد أن قطع مسافة السباق في 12.47.9 دقيقة، ليتوج ببندقية الشوط ومليوني درهم، وحل في المركز الثاني «جلاد» لحمد راشد الكتبي، فيما أنهى الشوط في المركز الثالث «العقاب» لحمد راشد الكتبي.

وانتزعت «مياسة» لفرج حمودة الظاهري لقب الشوط الثالث، وحازت سيف الحول المحليات، إضافة إلى 2.5 مليون درهم، بعد أن أنهت الشوط في المركز الأول مسجلة زمناً قدره 12.22.2 دقيقة، رغم المنافسة الشرسة مع «الشامخة» لعيسى سعيد المنصوري التي حلت في المركز الثاني بفارق جزأين من الثانية عن «مياسة»، وجاءت «شواهين» لحميد سعيد النيادي في المركز الثالث.

وكان «وافي» لحمد راشد الكتبي، نجم الشوط الرابع للزمول المحليات وفاز ببندقية الشوط، و1.5 مليون درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط في 12.49.6 دقيقة، متفوقاً على «ممتاز» لمحمد سلطان الكتبي الذي حل في المركز الثاني، و«شاهين» لسيف علي كليب الذي جاء في المركز الثالث.

وأقيمت الأشواط من الخامس،وحتى الثامن للهجن من فئة الإنتاج، إذ ظفرت «شواهين» لحمد نهيان العامري بالسيف السادس في مسيرتها بعد أن انتزعت سيف الحول المحليات الإنتاج في الشوط الخامس بزمن قدره 12.28.5 دقيقة، تاركة المركز الثاني ل«مطلية» لأحمد بالخزع العامري بزمن 12.30.8 دقيقة، والمركز الثالث ل«غزوة» لسلطان عميرة الشامسي.

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وتألق «مسلي» لحمد بيشان العجمي في الشوط السادس للزمول المحليات الإنتاج، إذ انتزع بندقية الشوط و1.5 مليون درهم مسجلاً زمناً قدره 12.45.2 دقيقة، وبفارق جزء واحد من الثانية عن «برلين» لحمد نهيان العامري الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «مخدد» لحمد مسلم الجنيبي.

وحسمت «الهدة» لعبيد حلوس العامري صراع الشوط السابع للحول المهجنات الإنتاج وتوجت بالسيف، إضافة إلى 2.5 مليون درهم بزمن قدره 12.44.0 دقيقة، بينما كان المركز الثاني من نصيب «الشرية» لحمد راشد الكتبي، و«جمهرة» لعبدالله الراشدي التي أنهت الشوط في المركز الثالث.

واختتمت منافسات هجن الجماعة في المهرجان بفوز «الصيرمي» لمحمد راشد الكتبي ببندقية الزمول المهجنات الإنتاج في الشوط الثامن، إضافة إلى الجائزة المالية مليون ونصف المليون درهم، وقطع مسافة الشوط في 12.50.9 دقيقة، تاركاً المركز الثاني ل«جزيل» لفارس عبدالله الدرعي، والمركز الثالث ل«مهدي» لحميد عبدالله الدرعي.

وحلقت «بينونة» لمحمد زايد المنصوري بناموس الشوط الأول للحول المحليات لأبناء القبائل لمسافة 8 كلم، ضمن 12 شوطاً في الفترة الصباحية، مسجلة 12:42:0 دقيقة، وفي الشوط الثاني «حول مهجنات» خطفت «فيض» لحمد محمد الوهيبي، الناموس محققة التوقيت الأفضل بزمن قدره 12:29:04دقيقة.

وفي الشوط الثالث الذي مثل انطلاقة سباقات زمول المحليات، انتزع «صياد الفهود» لعلي راشد المنصوري، الناموس بتوقيت قدره 13:06:0 دقيقة، وفي الشوط الرابع زمول المهجنات ذهب اللقب إلى «هداج» لعبدالهادي راشد المري بعد أن سجل 12:44:0 دقيقة.

وحصدت «غزل» لمحمد زايد المنصوري ناموس الشوط الخامس للحول بتوقيت قدره 12:20:0 دقيقة، وحلت «صمت» لعيسى صغير العامري في المركز الأول، في الشوط السادس للحول المهجنات بتوقيت قدره 12:30:0 دقيقة، وفي سابع أشواط الفترة الصباحية للزمول المحليات كان «شاهين» لحاتم سعيد الجحافي على موعد مع المركز الأول بتوقيت قدره 13:02:09 دقيقة. وفاز «الوزير» لعلي سعيد الزرعي بلقب الشوط الثامن لزمول المهجنات، بعد أن وصل خط النهاية بتوقيت قدره 12:59:03 دقيقة، وظفرت «غلا» لراشد علي الرميثي بالناموس في الشوط التاسع للحول المحليات بتوقيت قدره 12:37:0دقيقة، ونالت «العزرا» لسعيد العثة العامري الناموس في الشوط العاشر للحول المهجنات بتوقيت قدره 12:35:09 دقيقة.

وكان الموعد مع «البادية» لسعد علي العمدة في الشوط الحادي عشر للسودانيات للحول الأبكار، وتصدرته بتوقيت قدره 13:10:0 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر للسودانيات زمول وجعدان انتزع «ملبش» لأحمد عبيد العامري الناموس بعد أن وصل خط النهاية في توقيت قدره 12:51:03 دقيقة.

ونال الفائزون جوائز نقدية قيّمة، وحصل الفائزون بالشوطين الأول والثاني، والمخصص لفئة الحول المحليات والمهجنات، على جائزة نقدية تصل إلى 150 ألف درهم، فيما نال الفائزون بالشوط الثالث والرابع للزمول المحليات والمهجنات جائزة نقدية تصل إلى 120 ألف درهم.