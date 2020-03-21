شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نحن فريق واحد ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
طالب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي العالم بالتوحد في فريق واحد للانتصار على فيروس كورونا الذي وصفه بالعدو للبشرية.
وقال فيتوريا الذي يقضي حياته بحانب أسرته بمنزله في الرياض تمشياً مع الإجراءات السعودية لمواجهة انتشار الفيروس: لم يعد هناك فرق مختلفة ولا منافسين، الجميع في فريق واحد.
وشكر فيتوريا منسوبي القطاع الصحي في السعودية والعالم على ما يبذلون، وقال «إنهم يستحقون منا الشكر لأنهم يضحون من أجلنا ويعرضون أنفسهم للخطر».
وختم المدرب البرتغالي رسالته التوجيهية قائلاً: مسؤوليتنا كبيرة كمجتمع ويحب أن نحافظ على غسل اليدين والبقاء بالمنزل. وعلى غرار فيتوريا، يقوم الرياضيون بتقديم رسائل توعوية بجانب عرض مشاهد من حياتهم مثل ممارسة النشاط الرياضي الكبير وتحدي (المناديل) ومشاركة أسرهم في التغلب على الروتين اليومي.
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