عماد محسن يترك الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أنهى نادي الهلال السوداني ارتباطه مع المهاجم العراقي عماد محسن بشكل رسمي وبالاتفاق والتراضي بين الطرفين اللذين اتفقا على تسوية شملت حصول اللاعب على راتبه الشهري ولمدة أربعة أشهر حيث يمنح له مبلغ راتب الأشهر الأربعة خلال شهر بعد رفع الحظر العالمي عن نشاط كرة القدم المعلق بسبب جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

واتخذت إدارة الهلال كل الاحتياطات اللازمة بشأن حماية النادي من أي مطالب لاحقة بعد تنفيذ بنود التسوية التي تمت وعدم إلزام النادي قانونياً بأي تبعات، وفي ذات الوقت التزام بأداء حقوق اللاعب.

يذكر أن اللاعب عماد محسن سبق له تمثيل فرق الكرخ والقوة الجوية والزوراء.