عيد ميلاد صوفيا يتسبب بأزمة لـلوكا يوفيتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذر مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لوكا يوفيتش، عن كسره شروط العزل الصحي التي كان يجب أن يتقيد بها بعد عودته إلى بلاده صربيا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لا سيما في إسبانيا.

وفرضت السلطات الصربية على العائدين من دول موبوءة، وضع أنفسهم في عزل صحي طوعي لأسبوعين، على الأقل. لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، شوهد وهو يتنزه في الشارع، ويحتفل مع خطيبته عارضة الأزياء صوفيا ميلوسيفيتش بعيد ميلادها، ما أثار انتقادات واسعة في صربيا من الصحافة، والمسؤولين الحكوميين.

وقال يوفيتش عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «بداية، أنا آسف جداً لأنني موضوع النقاش الرئيسي هذه الأيام، وأنا آسف لأن الناس يكتبون عني بشكل متكرر، وليس عن الأطراف الأساسية في مكافحة هذه الأزمة، وهم الأطباء والعاملون في مجال تقديم الرعاية الصحية».

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وجاء اعتذار يوفيتش بعدما تعرض لانتقادات من قبل مسؤولين ووسائل إعلام، ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية عن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، قوله عن مهاجم نادي ريال مدريد: «إذا غادرت منزلك فسيتم اعتقالك على الفور». كما وجه رسالة تحذيرية للاعبي كرة القدم الصرب الذين وصلوا إلى البلاد في الساعات الأخيرة، قائلاً لهم: «حياة شعبنا أهم بكثير من ملايينهم».

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش: «رأينا الأمثلة السيئة التي يقدمها نجومنا في كرة القدم، الذين يتقاضون الملايين ويتجاهلون العزل الطوعي عندما يعودون إلى بلدهم».

ولم توفر الصحف الصربية يوفيتش من النقد، وكتبت عنه صحيفة «بليتش» الرياضية «بدلاً من أن يعزل نفسه، المهاجم يمضي وقتاً ممتعاً بطول بلغراد وعرضها»، مشيرة إلى أنه بات تحت رقابة الشرطة.