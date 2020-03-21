إرجاء بطولة العالم للسنوكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم للسنوكر، أمس الجمعة، إرجاءها من إبريل /نيسان، إلى موعد غير محدد يؤمل أن يكون في صيف العام الحالي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رابطة السنوكر العالمية أن بطولة 2020 التي كانت مقررة في مدينة شيفيلد الإنجليزية، بين 18 إبريل، والرابع من مايو/ أيار، أرجئت حتى إشعار آخر، وأشارت الرابطة إلى أنها تأمل في إقامة البطولة في يوليو/ تموز، أو أغسطس/ آب المقبلين.