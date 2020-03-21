«كوفيد-19» يصيب المزيد من اللاعبين ويهدد موسم الـ (NBA)

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتسعت رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أندية دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، مع تسجيل حالات لدى لوس أنجلوس ليكرز، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وبوسطن سلتيكس، ودنفر ناغتس.

وأعلن ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس «كوفيد-19» من دون أن يكشف هويتيهما، بينما أعلن فيلادلفيا أن ثلاثة من أفراده خضعوا لفحوص إيجابية، بعيد تأكيد دنفر إصابة أحد أعضائه، من دون تحديد ما إذا كان لاعباً، أم من الطاقم.

كما أكد ماركوس سمارت لاعب سلتيكس، أنه مصاب بالفيروس.

وعلّقت منافسات الدوري الأمريكي، ليل الأربعاء الماضي، بعد تأكيد إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي، رودي جوبير، بالفيروس. ومنذ ذلك الحين، تأكدت إصابة زميليه دونافان ميتشل، وكريستيان وود، من ديترويت بيستونز، وأربعة لاعبين من بروكلين نتس، أبرزهم كيفن دورانت.

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لكن عدد الإصابات سجل ارتفاعاً لافتاً، مع تزايد وتيرة الفحوص التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة لكشف الإصابات بالفيروس.

وأعلن ليكرز الذي يضم في صفوفه النجمين ليبرون جيمس، وأنطوني ديفيس، انه أخضع لاعبيه لفحوص على خلفية خوضهم في 10 مارس/‏ آذار مباراة ضد بروكلين نتس، وجاءت فحوص اثنين منهم إيجابية.

وكان مفوض رابطة دوري ال «إن بي أيه» آدم سيلفر، حذر من أنه يجب اعتبار لاعبي الدوري بمثابة «ناقلين سريعين» للفيروس.

وأعرب سيلفر عن أمله في إنقاذ «جزء من الموسم» على الأقل، بعد تعليق المنافسات لفترة غير محددة.