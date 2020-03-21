شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يدشّن إنارة ملعبه الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استكمل دبا الحصن أعمال الصيانة الخاصة بمرافق النادي، وفي مقدمتها تركيب أعمدة الإنارة الجديدة في الملعب الرئيسي، بواسطة شركة فيليبس العالمية، وتدشينها، أمس، بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء، وأعرب الدرمكي عن شكره لمجلس الشارقة على الدعم والتعاون المستمر، وجهودهم المتواصلة للوقوف على متطلبات واحتياجات أندية الإمارة، مؤكداً في الوقت نفسه التزام النادي التام بالإجراءات الاحترازات للوقاية من فيروس كورونا، حرصاً على سلامة منتسبيه من اللاعبين، والأجهزة الفنية، والإدارية، والعاملين في النادي.
يذكر أن فريق الكرة الحصناوي الذي يحتل المركز الثاني في دوري الهواة برصيد 32 نقطة، يملك حظوظاً جيدة هذا الموسم في التأهل إلى دوري الخليج العربي، كإنجاز تاريخي للمرة الأولى.
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