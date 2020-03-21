نيمار يصفق لمكافحي الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صفق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في فيديو نشره عبر حسابه في «تويتر» إلى الذين ضحوا من أجل الإنسانية خلال محاربتهم لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب نيمار المتواجد حالياً في البرازيل معلقاً على الفيديو: «جولة من التصفيق لجميع الذين ضحوا وسخروا وقتهم لمعالجة المرضى من فيروس كورونا، والعمل للحد من خطورته.. شكراً لكم على المخاطرة بحياتكم».

يذكر أن نيمار ومواطنه تياجو سيلفا غادرا باريس إلى البرازيل للتواجد مع عائلتيهما، وفي حين فضل معظم لاعبي سان جيرمان البقاء في منازلهم بباريس، ومن ضمنهم اللاعبون غير الفرنسيين لم يعزل نيمار نفسه في منزله، وسافر إلى البرازيل في بداية الأسبوع لقضاء فترة الحجر الصحي مع عائلته، قبل أن يتبعه تياجو سيلفا.