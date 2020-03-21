مشاركة يابانية قياسية في أمسية كأس دبي العالمي 2020

أوضحت هيئة السباقات اليابانية أن 19 خيلاً توجهت من اليابان إلى دولة الإمارات للمنافسة في أمسية كأس دبي العالمي 2020 المقرر لها أن تنطلق يوم السبت المقبل، ووصفت الهيئة تلك المشاركة بالتاريخية والقياسية لكونها أكبر مجموعة من الخيول اليابانية تغادر بلادها للمشاركة في حدث خارج اليابان، وأكبر مجموعة يابانية مرسلة للمنافسة في يوم كأس دبي العالمي.

وتأتي هذه المشاركة القياسية اليابانية رغم الظروف الصحية التي تجتاح العالم بسبب فيروس كورونا، وتكشف الإصرار الياباني على استهداف حفل كأس دبي العالمي بأفضل ما لديها من خيول وبأعداد تفوق ما ترسله إلى السباقات العالمية الكبرى مجتمعة في كل من هونج كونج والولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا.

ويعود السبب في الدفع بهذه الكوكبة من الخيول اليابانية في حفل كأس دبي العالمي لملاءمة سباقات الأمسية العالمية لآمال صناعة سباقات الخيول المهجنة في اليابان، وثانياً لارتفاع الجوائز المالية لسباقات دبي إلى مستويات مغرية للخيول اليابانية، وثالثاً لأن الأداء الجيد في البيئة العالمية في دبي يشكل اختباراً لقدرات ومكانة إنتاج وسباقات الخيول اليابانية، ويساهم في بلورة خطط لاستهداف سباقات عالمية مهمة في النصف الثاني من العام.

واستهدفت الخيول اليابانية المرسلة إلى أمسية كأس دبي العالمي، كل السباقات المخصصة للخيول المهجنة في الأمسية العالمية، باستثناء كأس الذهب على مسافة الميلين، وبالتالي تشارك في جميع السباقات الرملية الأربعة التي أرسلت إليها 10 خيول، وثلاثة من السباقات العشبية التي تغزوها ب9 خيول أخرى، وهذا التنوع يكشف التناظر في تركيبة السباقات بين الرمل والعشب في اليابان ودبي، حيث تتناصف السباقات تقريباً بين الأرضيتين.

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وفي بطولة دبي تيرف تدافع اليابان عن اللقب الغالي عبر الفرس «آلموند آي»، وفي الوقت نفسه ترسل ثلاثاً من الخيول القوية التي تتطلع لمنازعة «آلموند آي»، ومن أبرزها «وين برايت» الفائز في كوين إليزابيث (ج1) في اليابان، وهونج كونج كب (ج1)، و«ادماير مارس» الفائز في ثلاثة سباقات فئة أولى آخرها في هونج كونج مايل، «وبيرشان نايت» الذي حل خلفه في هونج كونج، وتشكل المجموعة اختباراً حقيقياً لقدرات نجم جودلفين «بارني روي» الفائز بشكل مبهر في أمسية سوبر ساترداي.

ويحظى سباق دبي شيما كلاسيك باستهداف ياباني قوي أيضاً من ثلاث خيول خطيرة، وعلى رأسها «جلوري فاز» ابن الفحل الراحل «ديب امباكت» الفائز وبشكل رائع في هونج كونج فيز (ج1) في ديسمبر، و«كران بوكت دور» صاحب المركز الثاني في ثلاثة من سباقات الفئة الأولى في اليابان، وعلى رأسها كأس اليابان، وبطلة الأوكس الياباني وابنة «ديب امباكت» أيضاً «لافز أونلي يو»، وسيكون مثيراً كذلك متابعة المواجهة التي تجمع هذه الكوكبة مع نجوم عالمية أخرى من أمثال «غياث» و«ماجيك واند» و«دفو» و«زياد».

وفي بطولة القوز للسرعة يشارك «مستر ميلودي» الفائز بأحد أهم سباقات الفئة الأولى للسرعة في اليابان في مارس الماضي، قبل أن يخسر من جواد جودلفين «تاور أوف لندن» في السباق الآخر المهم للسرعة في سبتمبر، ويأتي معه أول ممثل من جودلفين اليابان مرسل للمنافسة في أمسية كأس دبي العالمي، وهو ابن «شمردل» المهر «رايت أون كو»، وبالطبع سيكون التحدي كبيراً مع المجموعة المحلية التي تضم صاحب الزمن القياسي للمضمار والمسافة الأمريكي «وايلدمان جاك» وآخرين.

وتدفع اليابان في السباق الأبرز كأس دبي العالمي بقوة كبيرة قوامها 4 خيول، تضم «كرايسوبريل» الذي حل سابعاً في كأس السعودية ولديه أكثر من فوز بالفئة الأولى في اليابان على الرمل متضمناً داربي اليابان الرملي، والذي حل خلفه في شامبيونس كب «جولد دريم»، و«شوا ويزارد» الذي اختتم انتصاراته بالفئة الأولى بفوز في يناير الماضي، ثم «ماستر فينسر» الذي يحاول إعادة أمجاد أبيه المتألق في دبي «جست أواي»، وبالتأكيد ستجد الخيول اليابانية الأربعة مقاومة عالمية شرسة في كأس العالم من خيول متمرسة على الرمل.

وستكون اليابان حاضرة بخيلين في ثلاثة من السباقات الرملية الأخرى، ولديها في داربي الإمارات «ديرما اونيكس»، والقادم من فوز رائع في داربي السعودية «فل فلات»، والذي ربما يعد من أخطر الخيول اليابانية في الحفل، وفي جودلفين مايل يرفع شعار اليابان كل من «ديرما وفر» و«موجيانا فليفر»، وأما في جولدن شاهين، ستكون بلاد الشمس المشرقة ممثلة بكل من «جولد كوين» و«ماتيرا سكاي».