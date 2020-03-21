شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يعاود نشاطه من منزله والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي أرسنال لكرة القدم، أن معنويات مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، جيدة، وبات في حال «أفضل بكثير»، معاوداً العمل من منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن النادي اللندني الأسبوع الماضي، إصابة أرتيتا (37 عاماً) بفيروس كورونا، في خطوة تطلبت وضع كامل أفراد الفريق في الحجر الصحي لفترة أسبوعين.
وأشار أرسنال في بيان إلى أن «ميكل يشعر بحال أفضل بكثير».
وتابع «معنوياته جيدة، ويقوم بإعداد الخطط المفصّلة مع المدربين في الجهاز الفني، ويتحدث إلى اللاعبين بشكل دوري».
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا يعاود نشاطه من منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.