أرتيتا يعاود نشاطه من منزله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي أرسنال لكرة القدم، أن معنويات مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، جيدة، وبات في حال «أفضل بكثير»، معاوداً العمل من منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي اللندني الأسبوع الماضي، إصابة أرتيتا (37 عاماً) بفيروس كورونا، في خطوة تطلبت وضع كامل أفراد الفريق في الحجر الصحي لفترة أسبوعين.

وأشار أرسنال في بيان إلى أن «ميكل يشعر بحال أفضل بكثير».

وتابع «معنوياته جيدة، ويقوم بإعداد الخطط المفصّلة مع المدربين في الجهاز الفني، ويتحدث إلى اللاعبين بشكل دوري».