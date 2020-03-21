شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخير عاشور بين الاعتزال أو الرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
أكد لاعب وسط الأهلي المخضرم حسام عاشور أن ناديه خيره بين الاعتزال أو الرحيل عن صفوف «الأحمر» الذي يلعب له منذ 2003.
وقال عاشور صاحب 34 عاماً إنه مصدوم من طريقة التعامل من جانب الأهلي في المفاوضات معه، وكشف أنه تم إبلاغه أن المدرب السويسري رينيه فايلر لا يريد استمراره.
وتابع عاشور: لقد طالبوني بالاعتزال أو البحث عن عرض في ناد آخر.
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