الأهلي يُخير عاشور بين الاعتزال أو الرحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد لاعب وسط الأهلي المخضرم حسام عاشور أن ناديه خيره بين الاعتزال أو الرحيل عن صفوف «الأحمر» الذي يلعب له منذ 2003.

وقال عاشور صاحب 34 عاماً إنه مصدوم من طريقة التعامل من جانب الأهلي في المفاوضات معه، وكشف أنه تم إبلاغه أن المدرب السويسري رينيه فايلر لا يريد استمراره.

وتابع عاشور: لقد طالبوني بالاعتزال أو البحث عن عرض في ناد آخر.