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الأهلي يُخير عاشور بين الاعتزال أو الرحيل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد لاعب وسط الأهلي المخضرم حسام عاشور أن ناديه خيره بين الاعتزال أو الرحيل عن صفوف «الأحمر» الذي يلعب له منذ 2003.

وقال عاشور صاحب 34 عاماً إنه مصدوم من طريقة التعامل من جانب الأهلي في المفاوضات معه، وكشف أنه تم إبلاغه أن المدرب السويسري رينيه فايلر لا يريد استمراره.

وتابع عاشور: لقد طالبوني بالاعتزال أو البحث عن عرض في ناد آخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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