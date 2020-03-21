شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة طبيب منتخب إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة استقالة طبيب المنتخب الوطني روب تشاكرافيرتي بعد علامات استفهام أثيرت في الآونة الأخيرة بشأن عمله السابق طبيباً لمنتخب ألعاب القوى. وتأتي استقالة تشاكرافيرتي بعد أسابيع من طرح تساؤلات حول عمله مع اتحاد القوى بين العامين 2013 و2016، لاسيما مع العداء مو فرح والمدرب الأمريكي ألبرتو سالازار الموقوف لمخالفته قوانين المنشطات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة طبيب منتخب إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.