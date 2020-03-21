إطلاق بطولة عالم افتراضية لـ « الفورمولا1»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد، أمس الجمعة، أن السائقين سيتنافسون في سباقات «افتراضية» عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية في الفترة المقبلة، في ظل تعطل انطلاق الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي مسعى لملء وقت الفراغ هذا، أعلن منظمو البطولة إطلاق «سلسلة جوائز كبرى افتراضية» لسباقات الفئة الأولى، سيشارك فيها عدد من السائقين الحاليين، إضافة إلى مشاهير لم تكشف أسماؤهم بعد.وأشار المنظمون إلى أن السباقات «ستحل بدلاً من كل جائزة كبرى تم تأجيلها، بدءاً من نهاية الأسبوع الحالي مع سباق جائزة البحرين الكبرى الافتراضي في 22 مارس/‏آذار».