شكرا لقرائتكم خبر عن لا نية لتغيير مسمى «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أنه لا توجد نية لديه لتغيير مسمى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» رغم أنها تأجلت لتكون في عام 2021.
وقال«يويفا» في تغريدة له عبر«تويتر»: على الرغم من أنها ستقام بشكل مبدئي في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، يورو 2020 ستظل بمسمى يويفا يورو 2020.
وفيما يتعلق بإقامة المباراة في 12 دولة، كما كان مخططاً في 2020، أوضح يويفا:نحن نثق بأن كل الملاعب ستظل، كما هي حين تقام البطولة العام المقبل.
وتابع:نؤكد أن البطولة ستبقى كما هي لتقام على أكبر رقعة داخل القارة الأوروبية.
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