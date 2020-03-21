شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة برايدي ينضم إلى تامبا باي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع أسطورة كرة القدم الأمريكية، توم برايدي، عقداً مع فريق تامبا باي باكانيرز، بعد أيام من إعلان رحيله عن نادي نيو إنجلاند باتريوتس، إثر مسيرة امتدت 20 عاماً أحرز خلالها لقب الدوري ست مرات، وهو رقم قياسي.
واختير برايدي الذي يتم في أغسطس المقبل عامه الثالث والأربعين، أفضل لاعب في دوري «إن إف إل» ثلاث مرات، وتحول خلال مسيرته مع نيو إنجلاند إلى أنجح صانع ألعاب في تاريخ الدوري.
ونشر برايدي،أمس الجمعة صورة وهو يوقع العقد مع ناديه الجديد.
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