مبادرة للاعبي مونشنجلادباخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر لاعبو بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، التخلي عن رواتبهم من أجل مساعدة النادي الذي يعاني أزمة مالية نتيجة توقف الدوري المحلي، على خلفية فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المدير الرياضي.

وقال ماكس إيربل «اقترح الفريق التنازل عن الرواتب إذا كان هذا الأمر يساعد النادي والعاملين فيه»، من دون أن يعطي أي تفاصيل عن المبلغ الذي سيتخلى عنه اللاعبون، أو مدة التنازل عن الرواتب.

وبفضل هذه الخطوة، سيتمكن النادي الذي يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري الألماني، من توفير مليون يورو.