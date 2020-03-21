شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للاعبي مونشنجلادباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر لاعبو بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، التخلي عن رواتبهم من أجل مساعدة النادي الذي يعاني أزمة مالية نتيجة توقف الدوري المحلي، على خلفية فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المدير الرياضي.
وقال ماكس إيربل «اقترح الفريق التنازل عن الرواتب إذا كان هذا الأمر يساعد النادي والعاملين فيه»، من دون أن يعطي أي تفاصيل عن المبلغ الذي سيتخلى عنه اللاعبون، أو مدة التنازل عن الرواتب.
وبفضل هذه الخطوة، سيتمكن النادي الذي يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري الألماني، من توفير مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة للاعبي مونشنجلادباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.