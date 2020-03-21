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سباق كأس المدربين للقدرة بسيح السلم اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن سباق كأس المدربين للقدرة بسيح السلم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بداية من الساعة السابعة من صباح اليوم، منافسات سباق المدربين للقدرة لمسافة 119كم، الذي تنظمه مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وهو من أهم السباقات التي تنظم سنوياً، والتي تشهد مشاركة كبيرة من قبل الفرسان والفارسات وكافة الإسطبلات.

وكان نادي دبي للفروسية أصدر دليل إرشادات توعوياً عن فيروس كورونا المستجد، طالب فيه جميع الموجودين بمدينة دبي الدولية للقدرة التقيد والالتزام بها، مع الالتزام بجميع ما ورد به من إرشادات وتعليمات، متمنياً للجميع تمام الصحة والعافية وخروج السباق بالصورة المثلى.

من جانب آخر، اعتمدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية إقامة سباقين تأهيليين يوم الأربعاء المقبل، الأول لمسافة 40 كم، والثاني لمسافة 80 كم.

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