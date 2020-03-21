شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور حامل البطولات.. أرقام قياسية مع الأهلى قبل مطالبته بالاعتزال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الأهلى ملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور اليوم، الجمعة، لحسم ملف التجديد.

وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يُغلق عاشور ملف الأهلى ويتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة؟!، مسيرة طويلة قضاها حسام عاشور داخل جدران الأهلى، يستعرضها ”الخليج 365” فى الفيديوجراف التالى..