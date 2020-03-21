شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: حسام عاشور كان " قلقان " من الأهلى وسيستمر فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي الذي انتهت علاقته بناديه بنهاية الموسم الحالي عقب ابلاغ إدارة الأهلي اللاعب بعدم التجديد له ، كان يشعر بالقلق منذ فترة وان إدارة الأهلي لن تقوم بتجديد تعاقدها معه.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم سبورت علي قناة اون تايم سبورت : التقيت مع حسام عاشور منذ فترة في احدي حفلات التكريم واكد لي انه يمتلك قدرة علي الاستمرار في الملاعب لمدة 3 مواسم مقبلة وانه يشعر بالقلق من عدم التجديد وان هناك نية لعدم وجوده بسبب عدم مشاركته حتي في المباريات السهلة واخرها كان وقتها مباراة طنطا.

فيما كشف احمد شوبير كواليس ملف عدم تجديد الأهلي لعقد شريف اكرامي حارس مرمي الفريق عقب اعلان الأهلي القرار النهائي رسميا اليوم.

وقال شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت انه التقي مع شريف اكرامي في النادي الأهلي عقب قيام الأخير بكتابة تدوينات علي موقع التغريدات تويتر تفيد بان الموسم الحالي هو الأاخير له مع الأهلي، وأكد شوبير ان اكرامي كان قراره واضحا بالرحيل عن الأهلي بعدما شعر بأن مسئولي الأهلي تأخروا في فتح المفاوضات للتجديد له فضلا عن وصول معلومات لاكرامي بوجود مفاوضات مع بعض الحراس للتعاقد معهم في الموسم الجديد.

وأضاف شوبير قائلا : شريف قالي يا كابتن كان المفروض الكلام يبقي بدري بس هم اتاخروا اوي وانا علاقتي بفايلر علي المستوي الشخصي جيدة ولكن حاسس بان مفيش رغبة في وجودي.

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يفعل شريف اكرامي حارس مرمي النادي الأهي توقيعه لبيراميدز 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد فشل جلسة تجديده مع لجنه التخطيط الحمراء.

ووقع اكرامي لبيراميدز لمدة 3 سنوات في وقت سايق وهو الاتفاق الذي كان سيتم الغاؤه باتفاق الطرفيين حال توصل اكرامي لاتفاق مع ادارة الأهلي بشأن التجديد.