شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تم تفسير مقولة لقاء النحلة والفيل بشكل خاطئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسّر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، التدوينة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل مباراة فريقه أمام الأهلي والتي كتب فيها: "اليوم لقاء النحلة والفيل".
طالب فرج عامر الشعب المصري بالالتزام التام بارشادات وزارة الصحة والحكومة المصرية والبقاء في المنازل حفاظاً على سلامتهم من فيروس كورونا المنتشر بشدة مؤخراً قائلا أشيد بقرارات الدولة وسيطرتها على الموقف مقارنةً بعد كبير من الدول الأخرى و بالطبع غير سعيد بتوقف الأنشطة الرياضية وتعطل الأمور في مصر بشكل عام، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة سريعاً كي تعود المياه لمجاريها و كرة القدم هي متنفس كبير للمصريين وهي بالنسبة لهم بمثابة حياة وأتمنى عودة استئناف المسابقات بعد نهاية أزمة كورونا لأن الضرر طال الجميع خلال فترة التوقف".
أعلن رئيس نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية عن غلق النادى نهائيا بداية من غدا حتى 30 مارس الجارى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدولة لعدم انتشار فيروس كورونا وحماية الاعضاء ومنع دخول أى شخص إلى حرم النادى .
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