شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تم تفسير مقولة لقاء النحلة والفيل بشكل خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسّر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، التدوينة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل مباراة فريقه أمام الأهلي والتي كتب فيها: "اليوم لقاء النحلة والفيل".

وأضاف فرج عامر خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هذه مقولة شهيرة تم تداولها خلال حرب فيتنام، فالفيل لا يستطيع قتل النحلة رغم ضخامته ولا تقدر النحلة على قتل الفيل، وهذا كان وصفي للمباراة قبل انطلاقها و كنت متوقع أننا سنوقف انتصارات الأهلي خلال هذه المباراة و تعادلنا جاء بطعم الفوز ولكن دائماً لسنا محظوظين مع الحكم محمد عادل اتلذي أدار هذه المباراة".