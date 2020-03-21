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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 3 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز يشاركون في بطولات إفريقيا حال إلغاء الدوري الأهلي يبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده ويطالبه بالاعتزال علم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي أبلغت حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءاً علي توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور اليوم،الجمعة لحسم ملف التجديد. حسام عاشور: مصدوم من موقف الأهلي ولن أعتزل أبدى حسام عاشور قائد الأهلي دهشته الشديدة من موقف النادي الأهلي معه بشأن تجديد عقده ، موضحاً أنه لم يتخيّل أن يتعامل معه النادي بهذا الشكل بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء رفضهم استمراره مع الفريق. Advertisements اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز يشاركون في بطولات إفريقيا حال إلغاء الدوري يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة من اجل تحديد موقف مسابقة الدوري العام وكل السيناريوهات المطروحة سواء باستكمال المسابقة او إلغاءها . تعرف على توصيات كارتيرون للاعبى الزمالك بعد تجميد التدريبات لنهاية مارس حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على متابعة حالة لاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية من خلال التواصل معهم، بعد قراره باستمرار تجميد التدريبات حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجميع لتجنب فيروس كورونا، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما.

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