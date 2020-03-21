شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو 2011 يقترب.. 7 لاعبون مهددون بالاعتزال في حالة الغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الموسم الحالي من الدوري 2019/2020 سيناريوهات عديدة بشأن مصير استكماله عقب توقف نشاط الكرة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يبقي الاحتمال الأكبر حتي اللحظة الحالية هو الغاء الدوري في حالة عدم القدرة علي عودة النشاط قبل الأول من مايو المقبل وفقا لما اعلنه اتحاد الكرة اليوم.

وفي حالة الغاء الدوري الموسم الحالي، فان هناك بعض اللاعبين قد يواجهون مصير الاعتزال مثلما حدث في موسم 2011 الذي تم الغاءه أيضا، بسبب عامل السن وقد ينضمون لفرق أخرى في الموسم المقبل ولكن أقل من فرقهم الحالية.

التقرير التالي يستعرض بعض اللاعبين الذين يواجهون مصير مجهول في حالة الغاء الدورى:

محمد عبد المنصف42 سنة، يعد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، أكبر لاعب فى الدورى هذا الموسم، حيث يبلغ من العمر 42 عامًا.

Advertisements

صلاح أمين 37 عامًا مهاجم فريق مصر المقاصة، يأتى يبلغ من السن 37 عامًا، كما أنه لم يقدم مستواه المعتاد مع فريقه هذا الموسم.

حسام باولو35 عامًا ، مهاجم طلائع الجيش الجديد، يبلغ 35 عامًا، ولم يشارك كثيرا في الموسم الحالي.

حسن الشاميالظهير الأيسر للمقاولون العرب ويبلغ من العمر الـ 36 عام ، ولعب لأندية الجونة وسموحة والإنتاج الحربي، وأخيرا المقاولون.

.

نور السيدلاعب وسط الاتحاد السكندري يبلغ من العمر 35 عاما ، ولعب لأندية الجونة والزمالك وإنبي قبل الانتقال للاتحاد السكندري

.

أحمد سعيد أوكامدافع إف سي مصر يبلغ من العمر 35 عاما، ولعب من قبل في الإسماعيلي وحرس الحدود والإنتاج الحربي والجونة قبل الانتقال لنادي إف سي مصر

.

أسامة رجبمدافع إف سي مصريبلغ من العمر 35 عاما. لعب من قبل لأندية إنبي والجيش والجونة