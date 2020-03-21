شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس ملف عدم تجديد شريف إكرامي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي احمد شوبير كواليس ملف عدم تجديد الأهلي لعقد شريف اكرامي حارس مرمي الفريق عقب اعلان الأهلي القرار النهائي رسميا اليوم.

وقال شوبير عبر برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت انه التقي مع شريف اكرامي في النادي الأهلي عقب قيام الأخير بكتابة تدوينات علي موقع التغريدات تويتر تفيد بان الموسم الحالي هو الأاخير له مع الأهلي، وأكد شوبير ان اكرامي كان قراره واضحا بالرحيل عن الأهلي بعدما شعر بأن مسئولي الأهلي تأخروا في فتح المفاوضات للتجديد له فضلا عن وصول معلومات لاكرامي بوجود مفاوضات مع بعض الحراس للتعاقد معهم في الموسم الجديد.

وأضاف شوبير قائلا : شريف قالي يا كابتن كان المفروض الكلام يبقي بدري بس هم اتاخروا اوي وانا علاقتي بفايلر علي المستوي الشخصي جيدة ولكن حاسس بان مفيش رغبة في وجودي.

ومن المنتظر أن يفعل شريف اكرامي حارس مرمي النادي الأهي توقيعه لبيراميدز 3 سنوات بداية من الموسم المقبل بعد فشل جلسة تجديده مع لجنه التخطيط الحمراء.

ووقع اكرامي لبيراميدز لمدة 3 سنوات في وقت سايق وهو الاتفاق الذي كان سيتم الغاؤه باتفاق الطرفيين حال توصل اكرامي لاتفاق مع ادارة الأهلي بشأن التجديد.

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جاء اجتماع اكرامي مع الاهلي ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع. وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.

وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات. وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.