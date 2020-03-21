شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقبات تواجه شريف إكرامى فى العودة للتألق مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى انتقاله بشكل رسمى لبيراميدز بداية من الموسم المقبل بعد جلوسه ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو والإتفاق بشكل رسمى على رحيل الحارس الدولى عن صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل والإكتفاء بالفترة التى قضاها داخل جدران الأهلى ، على أن يعود له فى أى موقع عقب الإعتزال .
ورغم إعلان اكرامى عن تفعيل عقده بشكل رسمى مع بيراميدز لرغبته فى المشاركة بكشل أساسى والعودة للظهور من جديد على أمل العودة لصفوف المنتخب الوطنى .. إلا أن هناك 3 عقبات ربما تواجه اكرامى داخل صفوف بيراميدزتألق المهدى والشناوى
اول الازمات التى ستواجه شريف إكرامى هو تألق حارسى مرمى بيراميدز وهما أحمد الشناوى والمهدى سليمان وصعوبة اللعب عليهما بشكل أساسى نظرا لإعتماد المدير الفنى الحالى لبيراميدز على الثنائى سواء محليا او قاريا .
كما يعد الإبتعاد عن المشاركة أساسيا مع الأهلى منذ موسمين أحد العوامل القوية التى ستواجه حارس المنتخب الأسبق ، خاصة وأنه سيكون بحاجة لفترة كبيرة من التأهيل للعودة للمشاركة بشكل أساسى من جديد .كبر السن
من أهم العقبات التى ستواجه شريف إكرامى هى كبر السن بعد وصوله إلى 34 عاما وهو ما يجعله بحاجة لتدريبات بدنية خاصة للوصول لفورمة المباريات خاصة وأن الحارسين الأساسيين من صغار السن حيت لا يتخطى الثنائى الـ29 عاما .
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