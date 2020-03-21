شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 20 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 20 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده ويطالبه بالاعتزال و يوافق على رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم .

الأهلي يبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده ويطالبه بالاعتزال

علم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي أبلغت حسام عاشور قائد الفريق برفض تجديد عقده بناءاً علي توصية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ولجنه التخطيط كما طالبت اللاعب باعلان اعتزاله وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور اليوم،الجمعة لحسم ملف التجديد.

حسام عاشور: مصدوم من موقف الأهلي ولن أعتزل أبدى حسام عاشور قائد الأهلي دهشته الشديدة من موقف النادي الأهلي معه بشأن تجديد عقده ، موضحاً أنه لم يتخيّل أن يتعامل معه النادي بهذا الشكل بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء رفضهم استمراره مع الفريق. Advertisements

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