شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع رينيه فايلر على الاستمرار بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” إن ادارة النادي الأهلي توصلت لاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد.

ووفقا لمصدر داخل ادارة الأهلي فإن لجنة التخطيط رأت الاتفاق مع فايلر علي الاستمرار في الموسم الجديد بغض النظر عن نتائج الفريق في بطولة الدوري ودوري الابطال الافريقي بعد نجاح فايلر في تطوير اداء الفريق ونجاح الفريق في معظم التحديات التي خاضها المدرب السويسري حتي هذه اللحظة ليصبح هناك اجماع داخل ادارة الأهلي علي ضرورة استمراره وهو ما رحب به مدرب اندرلخت البلجيكي السابق.

يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى جلسة الأحد المقبل لتحديد خطة وبرنامج الفريق للمرحلة المقبلة عند العودة للتدريبات.

ويحدد فايلر ومعاونيه موقف الفريق من التدريبات خلال الفترة المقبلة التى تشهد تعليق النشاط الرياضى فى مصر بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف بلاد العالم حيث يرى فايلر.

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فايلر سوف يتحدث مع الجهاز المعاون لوضع حلول لحفاظ اللاعبين على لقياتهم البدنية خلال الفترة المقبلة في حال عدم التمكن من اسئناف التدريبات في المرحلة المقبلة.

واستغل السويسرى رينيه فايلر فترة الراحة التى حصل عليها الفريق الأول لمدة 6 أيام بسبب وقف النشاط الرياضى داخل مصر بسبب فيروس كورونا، فى الخروج والتواجد بأحد الأماكن النيلية، رفقة الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مسئول التعاقدات.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لاعبيه إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بعد انتهاء مران الفريق مساء الإثنين، بحيث يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من يوم الأحد المقبل.

ويبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة الأهلي لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الأجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجباري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلي مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.