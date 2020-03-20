الامارات | الصين تقرر الإيقاف 3 سنوات للاعبي السلة الأجانب الرافضين الالتحاق بالدوري أبريل المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقرر الإيقاف 3 سنوات للاعبي السلة الأجانب الرافضين الالتحاق بالدوري أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة السلة الصيني عودة نشاط الدوري العام للرجال يوم الثاني من ابريل المقبل بعد السيطرة على تفشي الوباء العالمي المتمثل بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقارير صحافية فقد ابلغ الاتحاد الصيني جميع الاندية في دوري الرجال بكرة السلة بضرورة الاستعداد لعودة النشاط واستدعاء جميع اللاعبين الاجانب الذين غادروا الى خارج البلاد اثناء فترة تفشي الوباء، وقال الاتحاد ان اللاعبين الذين يتخلفون عن العودة ستتخذ بحقهم عقوبة عدم السماح لهم باللعب في الصين لمدة ثلاث سنوات.