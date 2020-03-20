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شكرا لقرائتكم خبر عن المدافعون يقلبون الموازين فى لغة الأهداف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى كثير من الأحيان يتخلى المدافعون عن مهماتهم الأساسية فى لعبة كرة القدم ويذهبون لتقديم واجبات هجومية ومساندة للخطوط الأمامية لفريقهم، أملاً فى تقديم حلول سحرية وفك طلاسم المنافسين وترجيح كفة أنديتهم.
وعلى مدار منافسات الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، تمكن لاعبو الخط الخلفى من تسجيل 48 هدفاً فى المسابقة، مقابل 72 هدفاً للاعبى خط الوسط، و218 هدفاً لأصحاب المهام الهجومية.
وتعتبر أندية المقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى هى الأكثر استفادة من المساندة الهجومية لمدافعيها، حيث سجلت تلك الأندية 5 أهداف لكل منها من خلال توقيع لاعبى الخطوط الخلفية.
كما نجحت 6 أندية أخرى فى التسجيل فى 4 مناسبات عبر تقدم مدافعيها هذا الموسم، وهى بيراميدز والزمالك والإسماعيلى والإنتاج الحربى وسموحة وحرس الحدود.
أما الأهلى فنجح فى إحراز 3 أهداف عن طريق مدافعيه، بينما أحرز أسوان هدفين، وسجل مدافعو كل من طنطا ووادى دجلة وطلائع الجيش ومصر المقاصة هدفاً واحداً لكل منها.
ومن بين 18 ناديًا تتنافس على لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، عجزت 3 أندية منها عن التسجيل عبر القادمين من الخلف، وهى إف سى مصر والمصرى البورسعيدى والجونة، فلم يفلح أى مدافع من الأندية الثلاثة فى زيارة شباك المنافسين هذا الموسم بالمسابقة المحلية.
أما بالنسبة للاعبى خط الوسط فيظهر نجوم بيراميدز برقم مميز من خلال 16 هدفاً لهم بالدورى هذا الموسم، ويليهم نجوم وسط الأهلى بـ9 أهداف، ثم المصرى البورسعيدى بـ7 أهداف، والجونة بـ6، فى حين أن الاتحاد السكندرى هو الفريق الوحيد الذى لم يسجل أى من لاعبيه أى أهداف من بين جميع لاعبى منتصف ملعب الأندية المصرية فى الموسم الجارى.
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