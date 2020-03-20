شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف بالنيران الصديقة فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليس شرطاً أن يقوم مهاجمو الأندية بتسجيل الأهداف في شباك المنافسين، ففى بعض الأحيان يلعب مدافعو الخصوم هذا الدور، فيكوون شباكهم عن طريق الخطأ بأهداف عكسية قاتلة تتسبب في خسارة فرقهم.

وعلى مدار مسابقة الدورى الممتاز في الموسم الجارى 2019-2020 منذ انطلاقها، سُجل 10 أهداف بالنيران الصديقة من خلال لاعبين أخطأوا وزاروا مرمى فريقهم.

وافتتح محمد ناجى جدو أهداف النيران الصديقة بالدورى الممتاز هذا الموسم خلال لقاء الجولة الأولى، حيث سجل مهاجم الجونة الحالى هدفاً لمصلحة الإسماعيلى بالخطأ.

كما أخطأ الحارس خالد وحيد خلال لقاء فريقه وادى دجلة وسجل بغرابة شديدة في شباكه في مواجهة الإنتاج الحربى، مرتكباً خطأ لا يُغتفر.

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وفى ديربى الإسكندرية الذي جمع الاتحاد بسموحة، تكفل الظهير الأيمن لسموحة خالد عبدالفتاح بتسجيل هدف تعديل النتيجة لزعيم الثغر في مباراة حسمها التعادل الإيجابى بين الفريقين.

إبراهيم أبواليزيد، لاعب فريق نادى الإسماعيلى، يكتب صفحة جديدة في مسلسل أهداف النيران الصديقة ويسجل في شباك فريقه بلقاء سموحة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

فريق إف سى مصر هو الأكثر تسجيلاً في شباكه بالأهداف العكسية من بين جميع أندية المسابقة، حيث سجل كل من محمود شبانة وأحمد أوكا هدفين في مرمى فريقهما خلال منافسات الدور الأول للمسابقة هذا الموسم، ليتجرع الوجه الجديد على الكرة المصرية هزيمتين هذا الموسم من خلال أهداف النيران الصديقة.

والقائمة تطول لتشهد مصطفى جمال، لاعب حرس الحدود، الذي سجل في شباكه بلقاء الفريق العسكرى أمام أسوان، كذلك عماد السيد، حارس الاتحاد السكندرى، في لقاء زعيم الثغر أمام سموحة، وحسنى فتحى، الظهير الأيمن لفريق نادى مصر المقاصة، خلال مواجهة الجونة.

الجدير بالذكر أن مسابقة الدورى الممتاز قد تم تجميدها في الخامس عشر من مارس الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث أعلن اتحاد الكرة تعطل منافساتها لمدة 15 يوماً مع إمكانية عودتها للاستئناف مطلع إبريل المقبل.