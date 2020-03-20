شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك «صناعة الأهداف» فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال مستقبل الدورى المصرى الممتاز غير معلوم حتى الآن، فى ظل تجميد الأنشطة الرياضية فى مصر وعدد كبير من البلدان بسبب تفشى فيروس كورونا بشدة فى عدة دول خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان اتحاد الكرة المصرى قد أعلن تجميد النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى منتصف مارس الجارى، أملاً فى تحسن الأوضاع الصحية واستئناف المسابقة فى إبريل المقبل.

وشهدت منافسات الدور الأول للدورى الممتاز فى مصر تألق عدد كبير من لاعبى الأندية، بالأخص فى صناعة الأهداف وعمل التمريرات الحريرية التى جاءت على إثرها المتعة الأكبر للعبة ألا وهى اهتزاز الشباك وسكون الكرة المرمى.

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ويعتلى 4 لاعبين بالدورى المصرى قائمة الأكثر صناعةً للأهداف برصيد 6 «أسيست» وهم على معلول، الظهير الأيسر التونسى لفريق النادى الأهلى، ونظيره بالإنتاج الحربى أحمد شديد قناوى، الذى تألق هو الآخر فى إرسال عرضيات متقنة لزملائه من الجبهة اليسرى لفريقه.

وسطع نجم يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، بـ6 تمريرات جاء منها 6 أهداف للفريق الأبيض بالدورى هذا الموسم، وأيضاً محمد مجدى قفشة الوافد حديثاً على القلعة الحمراء فى الموسم الجارى، الذى صنع 6 أهداف لفريقه.

ويأتى فى المرتبة الثانية بعد الرباعى سالف الذكر كل من نجمى المصرى محمود وادى، المهاجم الفلسطينى، وصانع الألعاب الليبى مفتاح طقطق بـ5 تمريرات، وكذلك أحمد رفعت، جناح الاتحاد السكندرى المعار من صفوف الزمالك هذا الموسم.

كما نجح فى صناعة 4 أهداف بالدورى 10 لاعبين، هم: عمرو السولية، نجم خط وسط الأهلى، وأشرف بن شرقى، صانع الألعاب المغربى المتألق مع الزمالك، ومحمد فاروق، مهاجم بيراميدز، وناصر ماهر، صانع ألعاب سموحة، وعبدالله السعيد، نجم بيراميدز أيضاً، كذلك كريم طارق، جناح طلائع الجيش، وحسنى فتحى، ظهير المقاصة، ولوكوسا، لاعب حرس الحدود، وعبدالرحمن عامر، نجم فريق إنبى.