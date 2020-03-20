شكرا لقرائتكم خبر عن 39 لقطة مضيئة لنجوم الأهلى فى رحلة الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتألق معارو فريق الكرة بالنادى الأهلى هذا الموسم مع أنديتهم التى انتقلوا إليها سواء منذ بداية الموسم أو مع فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المنصرم، حيث ساهموا فى عدد كبير من الأهداف على مستوى التسجيل أو الصناعة.

وتوهج نجوم معارى الأهلى خلال 39 لقطة مضيئة مع أنديتهم الجديدة هذا الموسم، داخل وخارج مصر، وهو الأمر الذى قد يستدعى عودتهم لارتداء القميص الأحمر فى الموسم المقبل وعدم التفكير فى الاستغناء عن خدماتهم أو تجديد إعاراتهم.

المغربى وليد أزارو، الذى عانت جماهير الأهلى كثيراً من إهداره الفرص السهلة، ظهر بشكل مغاير فى قيادة هجوم الاتفاق السعودى منذ انتقاله فى يناير الماضى، ففى خلال 40 دقيقة شارك فيها مع الفريق السعودى استطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

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أحمد ياسر ريان - صورة أرشيفية

كما سطع نجم محمد شريف، جناح الأهلى المعار لصفوف إنبى هذا الموسم، من خلال 11 مشهداً مميزاً، فسجل اللاعب 9 أهداف للفريق البترولى ودخل فى زمرة هدافى المسابقة، بالإضافة إلى التمكن من صناعة هدفين.

وتألق صانع الألعاب ناصر ماهر فى قيادة خط وسط فريق نادى سموحة هذا الموسم، فسجل 3 أهداف لفريق الموج الأزرق ونجح فى صناعة 4 أهداف، ليكون واحداً ممن ضمنوا عودتهم لصفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل فى ظل إشادة السويسرى فايلر بمستواه الفنى وتألقه مع سموحة.

كذلك أحمد حمدى، صانع ألعاب الجونة، الذى ساهم فى 5 أهداف لفريقه هذا الموسم من خلال تسجيل 3 وصناعة 2 لزملائه، وعمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، الذى سجل هدفين وصنع هدفاً.

عمرو جمال خلال مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي في البطولة العربية، 25 يوليو 2017. - صورة أرشيفية

كما تألق أكرم توفيق فى قيادة خط وسط فريق نادى الجونة وسجل هدفين وصنع هدفاً، والقائمة تطول لتشهد تألقا جديدا لمعارى الأهلى من خلال صناعة فوزى الحناوى، لاعب أسوان، وأحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، الذى ساهم فى 3 أهداف لفريقه، وصلاح محسن الذى سجل هدفاً بقميص سموحة هذا الموسم.

واحتل الأهلى قمة جدول ترتيب الدورى الممتاز قبل تجميده برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، حيث اختتم رحلته فى المسابقة قبل إيقاف منافساتها بتعادل أمام سموحة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية وصلت للرقم 16.