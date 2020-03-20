شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى» يستفسر عن مصير الدورى لتخفيض عقود لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، تخفيض أسعار عقود لاعبى الفريق الكروى الأول فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز خلال الموسم الجارى بسبب فيروس «كورونا»، الذى تفشى فى أرجاء العالم خلال الفترة الأخيرة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس المصرى ينتظر حسم مصير بطولة الدورى خلال الموسم الجارى لمخاطبة «الجبلاية» بشأن إمكانية تخفيض أسعار عقود اللاعبين باعتبار أن الموسم لم يكتمل فى حالة إلغاء الدورى.

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وقال مصدر مسؤول داخل «المصرى» - رفض ذكر اسمه- إن المجلس من الصعب أن يلتزم بجميع أسعار عقود اللاعبين فى حالة إلغاء بطولة الدورى، لافتًا إلى أن المجلس يلتزم بجميع التعليمات التى ستصدر بشأن بطولة الدورى وعقود اللاعبين بما لا يضر بمصلحة النادى.

يأتى هذا، فى الوقت الذى خاطب فيه مجلس المصرى مسؤولى اتحاد الكرة بشأن تقسيط مديونيات النادى لدى «الجبلاية»، والتى تُقدر بـ7 ملايين جنيه، حتى يتمكن المجلس من مواجهة المشاكل المالية التى تواجهه خلال الفترة الأخيرة، فيما قرر مجلس الإدارة منح اللاعبين راحة سلبية حتى 20 مارس الجارى، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة الدورى الممتاز.

وأكد المصدر أن المجلس سيجتمع مع طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لتحديد متطلبات المرحلة المقبلة بما يتوافق مع تأجيل مباريات الدورى الممتاز.