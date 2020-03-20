شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحذر «الجبلاية» من التباطؤ فى صرف مستحقات الزمالك.. وتمديد إجازة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مسؤولو الاتحاد الإفريقى نظراءهم فى اتحاد الكرة من عدم صرف مستحقات الزمالك الإفريقية، والتى سيرسلها «كاف» إلى اتحاد الكرة على سبيل الأمانة لتسليمها إلى الزمالك.

وشدد مسؤولو «كاف» على أن المبالغ التى سيرسلونها ستكون على سبيل المكافأة للفريق بسبب حصوله على البطولات، وكذلك حصته من المشاركات فى البطولات الإفريقية.

من جانبه، شدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على أن مسؤولى «كاف» أبلغوه بأن المستحقات التى سيرسلونها إلى اتحاد الكرة ستكون على سبيل الأمانة لتسليمها إلى الزمالك، ولا يمكن حجزها بأى حال من الأحوال.

Advertisements

وأثنى رئيس الزمالك على موقف مسؤولى الاتحاد الإفريقى تجاه حقوق ناديه فى الوقت الراهن واتخاذهم مواقف واضحة وصريحة.

وبخصوص توقف النشاط الرياضى فى مصر، قال «منصور» إنه رغم أن الزمالك من أشد الأندية المتضررة ماديًا من ذلك القرار، فإنه كان من أول المطالبين به للحفاظ على حياة اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير بغض النظر عن أى أمور أخرى.

يأتى هذا، فى الوقت الذى قرر فيه باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تمديد إجازة اللاعبين أسبوعًا جديدًا بسبب استمرار توقف النشاط الرياضى، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لتفشى فيروس كورونا.

وحرص «كارتيرون» على إجراء عدة اتصالات هاتفية باللاعبين للاطمئنان عليهم وإبلاغهم بقراره، ومطالبتهم باستمرار أدائهم التدريبات التأهيلية فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم.