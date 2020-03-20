شكرا لقرائتكم طارق يحيى لمسئولى إدارة الكرة فى مصر: راعوا ضمائركم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق المسئولين عن إدارة ملف الكرة بمراعاة ضمائرهم جتى يخرجوا بملف الكرة إلى بر الأمان. أضاف يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" متخصصو كرة القدم مش عارفين يطبقوا اللوائح والمفروض يسألوا أهل العلم بدل ما ياخدوا قرارات حسب الهواء دون منطق أو عقل". تابع نجم الزمالك :"كيف للجنة التظلمات أن تصدر حكما على الزمالك دون أن تحقق معه حكموا ضمائكم قبل ما تشتغلوا وخليكم قد المكان وفاقد الشئ لا يعطيه".

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