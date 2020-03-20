شكرا لقرائتكم فرج عامر: الضرر طال الجميع بسبب كورونا..والكرة حياة المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الشعب المصري بالالتزام التام بارشادات وزارة الصحة والحكومة المصرية والبقاء في المنازل حفاظاً على سلامتهم من فيروس كورونا المنتشر بشدة مؤخراً.
وقال عامر في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أشيد بقرارات الدولة وسيطرتها على الموقف مقارنةً بعد كبير من الدول الأخرى".
وأضاف:" بالطبع غير سعيد بتوقف الأنشطة الرياضية وتعطل الأمور في مصر بشكل عام، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة سريعاً كي تعود المياه لمجاريها".
وواصل حديثه:" كرة القدم هي متنفس كبير للمصريين وهي بالنسبة لهم بمثابة حياة وأتمنى عودة استئناف المسابقات بعد نهاية أزمة كورونا لأن الضرر طال الجميع خلال فترة التوقف".
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