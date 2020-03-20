شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الجناينى لن يستطيع منع أموال الأهلى كما فعل مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب ،على خبر مراسلة الاتحاد الأفريقي لنظيره المصري لمطالبته بسرعة صرف المكافاّت المالية الخاصة بتتويج الزمالك بالكونفدرالية.
ووجه يحيي رسالة لعمر الجنايني رئيس اتحاد الكرة، خلال تقديمه برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة النادي قال فيها:" لماذا هذا التعنت ضد الزمالك وهل لو كان الأهلي هو المُتوج وصاحب المكافأة كان سيتم منعها عنه".
وأضاف يحيي:" أطالب عمرو الجناني على الهواء وباقي أعضاء اللجنة الخماسية بسرعة صرف مكافاّت الزمالك والكف عن التعنت ضد النادي".
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