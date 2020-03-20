شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: السن مفتوح فى الترشح لانتخابات الجبلاية حتى من تجاوز الـ70 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة النظام الأساسي والتي من بينها شروط الترشح لانتخابات الحبلاية لا يوجد بها سن معين للمرشحين في الانتخابات المقبلة .

اكد مسئولو اتحاد الكرة ان سن الترشح مفتوح لأي سن ولا يوجد بند ٧٠ سنه وتم الاتفاق علي ترك السن مفتوح لأي مرشح.

تشهد اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي من بينها الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها نهاية العام الجاري لاختيار مجلس ادارة جديد العديد من البنود الجديدة.

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وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة انه تم وضع شرط لترشح لاعبي كرة القدم وهو ان يكون لعب 10 مباريات في الدوري الممتاز حتي يحق له الترشح للانتخابات المقبلة.

تقرر بصفة نهائية مشاركة 98 ناديا فقط فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها نهاية العام الجارى، بعد استبعاد مراكز الشباب من جدول الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ناديى غزل المحلة وغزل شبين وجنيس لعدم توفيق أوضاعهما بناء على قرار اللجنة الأوليمبية.

وتقرر أن يشارك 18 ناديا من الدورى الممتاز بالإضافة إلى 35 ناديا من القسم الثانى و42 ناديا من القسم الثالث، ليصبح عدد الأندية 98 من الموفقين لأوضاعهم وبالتالى لهم حق التصويت فى الانتخابات.