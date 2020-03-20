شكرا لقرائتكم فرج عامر يُفسر تدوينة "النحلة والفيل" قبل مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسّر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، التدوينة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل مباراة فريقه أمام الأهلي والتي كتب فيها :" اليوم لقاء النحلة والفيل".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هذه مقولة شهيرة تم تداولها خلال حرب فيتنام، فالفيل لا يستطيع قتل النحلة رغم ضخامته ولا تقدر النحلة على قتل الفيل، وهذا كان وصفي للمباراة قبل انطلاقها.

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وأوضح:" كنت متوقع أننا سنوقف انتصارات الأهلي خلال هذه المباراة".

وأنهى حديثه:" تعادلنا جاء بطعم الفوز ولكن دائماً لسنا محظوظين مع الحكم محمد عادل اتلذي أدار هذه المباراة".