شكرا لقرائتكم فرج عامر يُفسر تدوينة "النحلة والفيل" قبل مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فسّر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، التدوينة التي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل مباراة فريقه أمام الأهلي والتي كتب فيها :" اليوم لقاء النحلة والفيل".
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هذه مقولة شهيرة تم تداولها خلال حرب فيتنام، فالفيل لا يستطيع قتل النحلة رغم ضخامته ولا تقدر النحلة على قتل الفيل، وهذا كان وصفي للمباراة قبل انطلاقها.
وأوضح:" كنت متوقع أننا سنوقف انتصارات الأهلي خلال هذه المباراة".
وأنهى حديثه:" تعادلنا جاء بطعم الفوز ولكن دائماً لسنا محظوظين مع الحكم محمد عادل اتلذي أدار هذه المباراة".
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