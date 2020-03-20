غرامات على الوزن في المصري البورسعيدي خلال فترة توقف النشاط

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جدة - عمرو شويل
وشدد السقا على اللاعبين على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الذى وضعه طارق العشرى المدير الفنى على الجميع لتنفيذه داخل منازلهم أثناء الراحة ، فى إطار رغبة المدير الرياضى فى وضع نظام مشدد على اللاعبين لتنفيذه فى المنازل .
ويرغب طارق العشرى فى أن يقوم كل لاعب بتأهيل نفسه على حدى بالإلتزام بالبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم حتى يعودوا للتدريبات ولديهم جزء من اللياقة البدنية .
كان الجهاز الفنى للمصرى فضل منح اللاعبين راحة إضافية لمدة أسبوع طبقا لتعليمات اتحاد الكرة بتعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين وحتى نهاية الشهر الجارى .
كما نجح عبد الظاهر السقا فى إقناع الخماسى المحترف بالنادى من البقاء مع الفريق وعدم السفر إلى بلادهم خلال فترة التوقف الحالية للدورى خوفا من إصابة أحدهم بوباء كورونا الذى ضرب عددا من دول العالم وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر.
كان عدد من اللاعبين الأفارقة بالمصرى البورسعيدى قاموا بمخاطبة السقا وطارق العشرى المدير الفنى للفريق من أجل استغلال فترة التوقف الحالية لزيارة ذويهم، إلا أن المدير الرياضى للنادى البورسعيدى رفض تماما وتمسك ببقائهم بمصر على أمل تحسن الأوضاع وعودة النشاط الرياضى مجددا.
ويضم المصرى خمسة لاعبين أفارقة وهم سعيدو صنبورى وإيزى إيميكا واوستن أموتو وشيخ موكورو ومفتاح طقطق، بالإضافة للفلسطينى محمود وادى الحاصل على الجنسية المصرية مؤخ
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