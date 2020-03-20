اخبار الرياضه

فرج عامر يعلن إغلاق نادى سموحة حتى آخر مارس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم فرج عامر يعلن إغلاق نادى سموحة حتى آخر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة غلق مقر النادى الى نهاية الشهر الجارى و ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم .

 

وجاء فرج عامر قائلا خلال صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " سموحة يغلق ابوابة من غدا الي 30 مارس للاعضاء ، لكن الادارة سوف تستمر في العمل بصورة رمزية بما يضمن نضافة النادي وصيانتة وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في  ذلك " .

 

Advertisements

اتخذ مجلس إدارة نادى سموحة  مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة أعضاء النادى والعاملين به، حيث قررت الإدارة تخفيض ساعات العمل لتصبح 5 ساعات يوميا بدلا من 8 ساعات وتخفيض عدد العاملين إلى النصف.

 

كما تقرر إلغاء العمل ببصمة اليد واستبدالها ببصمة العين وإغلاق أبواب النادى فى تمام التاسعة مساء، وذلك أعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر.

 

كانت إدارة سموحة قامت بإيقاف النشاط الرياضى فى النادى بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يعلن إغلاق نادى سموحة حتى آخر مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا