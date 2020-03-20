شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من عصام الحضرى لحسام عاشور وإكرامى بعد رحيلهم عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عصام الحضري الحارس الأسبق لمرمى منتخب مصر، رسالة إلى كل من شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، وحسام عاشور قائد الفريق الأحمر ، بعدما أعلنت القلعة الحمراء موافقتها على رغبة إكرامي بإنهاء مشواره مع الفريق، ورفضت التجديد لعاشور .

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":" صديقي شريف إكرامي ما زالت أمامك السنين في حراسة المرمى فأنت من أفضل الحراس الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي ... أتمنى لك التوفيق في أي مكان تختاره فأنت مكسب وقائد داخل الملعب ".



شريف إكرامى

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فيما يخص عاشور علق الحضري :" صديقي و اخي الصغير حسام عاشور :هذه هي كرة القدم (متقلبة) ، لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها ، ولك العبرة في أمثال كثيره ،، لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لانه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن ال ٣٤ عاما".

وأبدى حسام عاشور قائد الأهلي دهشته الشديدة من موقف النادي الأهلي معه بشأن تجديد عقده ، موضحاً أنه لم يتخيّل أن يتعامل معه النادي بهذا الشكل بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء رفضهم استمراره مع الفريق.

وأكد حسام عاشور في تصريحات خاصة أنه أبلغ مسئولو القلعة الحمراء بأنه لن يعتزل حالياً وقادر على البقاء لمدة موسمين مقبلين على أقل تقدير ، رافضاً فكرة إجباره على الاعتزال في التوقيت الحالي لأنه مازال قادراً على العطاء ، وأوضح عاشور أنه سيبحث مصيره خلال الفترة المقبلة وسيُحدد مستقبله وفقاً للعروض التي يتلقاها وعلق على هذا الأمر ، قائلاً: كل شي وارد بشأن اللعب لأي نادً.