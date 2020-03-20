شكرا لقرائتكم سعد شلبي: الأهلي أكثر الأندية المصرية تحملا لأضرار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعد شلبي، مدير التسويق والاستثمار السابق بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء هي أكثر الأندية قدرة على تحمل أضرار توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد19".

وأضاف خبير الاقتصاد الشهير: "النادي الأهلي هو أكثر الأندية قدرة على تحمل عواقب توقف النشاط في مصر، لكن التأثير سيظهر العام القادم".

واتخذ قرارا قبل أيام بتعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين، على أن يستأنف مطلع إبريل المقبل حسبما أعلنت الحكومة المصرية.