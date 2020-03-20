شكرا لقرائتكم تزايد حالات الإصابة بكورونا في دوري السلة الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ارتفاعا مساء يوم الخميس، حيث أعلن نادي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز تسجيل ثلاث حالات إصابة.
ولم يكشف النادي عما إذا كان المصابون من اللاعبين أم المدربين أم العاملين بالنادي.
كذلك أعلن نادي بوسطن سلتيكس أن الفحوص كشفت إصابة واحد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه لم يكشف عن اسمه.
وارتفع بذلك عدد لاعبين دوري كرة السلة الأميركي، الذين أصيبوا بعدوى الفيروس، إلى ثمانية، من بينهم كيفن دورانت نجم فريق بروكلين نتس.
وجرى تعليق منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عقب الإعلان عن إصابة رودي جوبيرت من نادي يوتا جاز، قبل أيام.
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