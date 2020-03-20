شكرا لقرائتكم مدرب الفتح يوجه رسالة للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الفتح عن إعجابه بالإجراءات التي اتخذتها القيادات في السعودية، وذلك لحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال فيريرا في تصريحات عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في البداية أود أن أشكر القيادات في السعودية، على دورها الكبير في محاول احتواء فيروس كورونا، ومبادرتها بتفعيل الإجرءات الوقائية كي لا تسوء الأمور مثلما الحال في أوروبا".

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وطالب فيريرا الجماهير بضرورة البقاء في المنزل مع غسل اليدين وتجنب الاختلاط مع الأخرين، معتبرا أن تلك الإجراءات هي خطوات هامة لتجاوز الأزمة الجارية".

واختتم مدرب الفتح تصريحاته بأن اللاعبين والجهاز الفني للفريق يعملون بجد من أجل العودة المرتقبة بعد نهاية الأزمة، مؤكدا افتقاد اللاعبين للجماهير في الوقت الحالي.

وكانت وزارة الرياضة قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.