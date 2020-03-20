اخبار الرياضه

مدرب الفتح يوجه رسالة للجماهير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مدرب الفتح يوجه رسالة للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الفتح عن إعجابه بالإجراءات التي اتخذتها القيادات في ، وذلك لحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال فيريرا في تصريحات عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في البداية أود أن أشكر القيادات في السعودية، على دورها الكبير في محاول احتواء فيروس كورونا، ومبادرتها بتفعيل الإجرءات الوقائية كي لا تسوء الأمور مثلما الحال في أوروبا".

Advertisements

وطالب فيريرا الجماهير بضرورة البقاء في المنزل مع غسل اليدين وتجنب الاختلاط مع الأخرين، معتبرا أن تلك الإجراءات هي خطوات هامة لتجاوز الأزمة الجارية".

واختتم مدرب الفتح تصريحاته بأن اللاعبين والجهاز الفني للفريق يعملون بجد من أجل العودة المرتقبة بعد نهاية الأزمة، مؤكدا افتقاد اللاعبين للجماهير في الوقت الحالي.

وكانت وزارة قررت تعليق كافة الأنشطة ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الفتح يوجه رسالة للجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا