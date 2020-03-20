شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يتحرك لضم مهاجم أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في التعاقد مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم فريق أرسنال، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد يحضر لعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الذي ينتهي عقده مع أرسنال في صيف عام 2021.

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وأضافت الصحيفة أن مسؤولي أرسنال تقبلوا حقيقة أن اللاعب لن يوقع على عقد جديد مع النادي، في الوقت الذي يستعد فيه النرويجي أولي جونار سولشاير لوضع تلك الميزة في الاعتبار والاسراع في خطوة الحصول على اللاعب.

وكان أوباميانغ انضم إلى أرسنال قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير عام 2018.

وكان الاتحاد الإنجليزي قرر تعليق منافسات كافة المسابقات المحلية في البلاد، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد.